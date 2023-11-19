На Одещині командувачу військ "Одеса" намагалися дати хабар – порушники затримані

Правоохоронці затримали правопорушника. Фото: САП

Командувачу оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" намагалися дати хабар. За це зловмисники хотіли отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Про це повідомила САП.

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Деталі справи

За керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили громадянина на наданні командувачу ОСУВ "Одеса" хабара. Розмір неправомірної вигоди – 200 тис. грн. Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: САП

Яке покарання

Попередня кваліфікація дій особи: ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція цієї статті – штраф або обмеженням/позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, на Одещині викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді. Чоловік брав хабарі від місцевих рибалок.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої складає майже 5 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завести товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні.