В Одеській області викрили схему хабарництва на рибалках

Хабар. Фото: Служба безпеки України

На Одещині викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді. Чоловік брав хабарі від місцевих рибалок.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

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Деталі справи

Старший інспектор систематичного отримував хабарі від місцевих рибалок та приватних підприємців, які катали на човнах відпочиваючих річкою Дністер біля села Маяки. За певну щомісячну плату чоловік вдавав, що цього не помічає. Зловмисника затримали на хабарі у 100 тис. грн.

Яке покарання загрожує

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завезти товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні.

Раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив депутата Ренійської міської ради Одеської області Івана Пойдолова у міжнародний розшук. Наразі відомо, що після серпневого скандалу з отриманням депутатом хабара він утік до Молдови.