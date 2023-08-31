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На Одещині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

31 серпня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
Пошук злочинця у міжнародному розшуку. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області прикордонники затримали підозрілого іноземця, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Під час встановлення особистості виявилося, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомили Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За інформацією митників, громадянин Молдови  намагався повернутися до рідної країни неподалік від села Євгенівка. Надалі його затримали та встановили, що 43-річного чоловіка  розшукують правоохоронні органи Німеччини за крадіжку, пошкодження майна та хуліганство.
Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції та притягненням до кримінальної відповідальності.

Інші випадки міжнародних злочинів

Нагадаємо, в Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання. 

Додамо, прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародний розшук Інтерполом.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку Інтерпол. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.

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