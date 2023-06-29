Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Торгував людьми: в Одесі затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол arrow

Торгував людьми: в Одесі затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол

29 червня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Торгував людьми: в Одесі затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол
Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

За інформацією правоохоронців Молдови, зловмисник заманив свою землячку, разом з дитину на територію Російської Федерації, де вони мали займатися жебракуванням. Зловмисник ухилявся від виконання покарання та переховувався від правоохоронних органів своєї країни, його було оголошено у міжнародний розшук.

Поліцейські Одещини встановили, що чоловік незаконно перетнув кордон України та приховувався в Одесі, не маючи постійного місця проживання. Він нелегально займався різноманітними підробітками та уникав офіційної реєстрації. Однак, 27 червня він був затриманий у місці тимчасового перебування.

Того ж дня, на прохання працівників міграційної поліції, Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області вирішило примусово вислати іноземця до Молдови. Зловмисника передали у руки представників правоохоронних органів сусідньої країни для виконання покарання, якого він марно сподівався уникнути.

Нагадаємо, прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародний розшук Інтерполу.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку Інтерпол. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз