Торгував людьми: в Одесі затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол

Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі правоохоронні органи здійснили успішну операцію, затримавши іноземця, який був розшукуваний протягом шести років Інтерполом за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців Молдови, зловмисник заманив свою землячку, разом з дитину на територію Російської Федерації, де вони мали займатися жебракуванням. Зловмисник ухилявся від виконання покарання та переховувався від правоохоронних органів своєї країни, його було оголошено у міжнародний розшук.

Поліцейські Одещини встановили, що чоловік незаконно перетнув кордон України та приховувався в Одесі, не маючи постійного місця проживання. Він нелегально займався різноманітними підробітками та уникав офіційної реєстрації. Однак, 27 червня він був затриманий у місці тимчасового перебування.

Того ж дня, на прохання працівників міграційної поліції, Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області вирішило примусово вислати іноземця до Молдови. Зловмисника передали у руки представників правоохоронних органів сусідньої країни для виконання покарання, якого він марно сподівався уникнути.

Нагадаємо, прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародний розшук Інтерполу.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку Інтерпол. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.