Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали іноземця, що був у розшуку Інтерполу arrow

На Одещині затримали іноземця, що був у розшуку Інтерполу

22 червня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині затримали іноземця, що був у розшуку Інтерполу
Прикордонник перевіряє рейсовий автобус. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародного розшук Інтерполу.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

 Інцидент стався вчора, коли іноземець намагався виїхати з України. Під час проведення прикордонного контролю на пасажирському автобусі "Неоплан" спрацювала база даних Інтерполу. Було накладено вимогу про арешт затримати особу. 

З'ясувалося, що 52-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи його власної країни за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Після затримання прикордонники оперативно повідомили Ізмаїльський відділ Нацполіції, які прибули на місце події й затримали іноземця для подальшого розслідування.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили намагання іноземця надати хабар інспектору з метою прискореного оформлення виїзду з України. Громадянин Молдови, який прибув до пункту пропуску "Старокозаче", запропонував 50 євро та 2,5 тис. гривень прикордонникам.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку Інтерпол. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB