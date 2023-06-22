На Одещині затримали іноземця, що був у розшуку Інтерполу

Прикордонник перевіряє рейсовий автобус. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Прикордонні служби Ізмаїльського загону затримали громадянина Азербайджану. Чоловік був оголошений у міжнародного розшук Інтерполу.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Інцидент стався вчора, коли іноземець намагався виїхати з України. Під час проведення прикордонного контролю на пасажирському автобусі "Неоплан" спрацювала база даних Інтерполу. Було накладено вимогу про арешт затримати особу.

З'ясувалося, що 52-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи його власної країни за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Після затримання прикордонники оперативно повідомили Ізмаїльський відділ Нацполіції, які прибули на місце події й затримали іноземця для подальшого розслідування.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили намагання іноземця надати хабар інспектору з метою прискореного оформлення виїзду з України. Громадянин Молдови, який прибув до пункту пропуску "Старокозаче", запропонував 50 євро та 2,5 тис. гривень прикордонникам.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку Інтерпол. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.