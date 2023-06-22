В Одесской области задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола

Пограничник проверяет рейсовый автобус. Фото: Измаильский пограничный отряд

Пограничные службы Измаильского отряда задержали гражданина Азербайджана. Мужчина был объявлен в международный розыск Интерпола.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Инцидент произошел вчера, когда иностранец пытался уехать из Украины. В ходе пограничного контроля на пассажирском автобусе "Неоплан" сработала база данных Интерпола. Было наложено требование об аресте задержать человека.

Выяснилось, что 52-летний мужчина разыскивается правоохранительными органами его собственной страны за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. После задержания пограничники оперативно сообщили в Измаильский отдел Нацполиции, работники которого прибыли на место происшествия и задержали иностранца для дальнейшего расследования.

Напомним, пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили попытки иностранца дать взятку инспектору с целью ускоренного оформления выезда из Украины. Гражданин Молдовы, прибывший в пункт пропуска "Старокозаче", предложил 50 евро и 2,5 тыс. гривен пограничникам.

Также мы писали, что работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске Интерпол. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.