На кордоні Молдови та Одещини затримали іноземця з наркотиками

Затримання іноземця контрабандиста. Фото: ГУНП в Одеській області

За даними поліції, 30-річний фігурант намагався завезти з-за кордону до України канабіс, обіг якого заборонено. Інцидент стався в міжнародному пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", коли поліцейські здійснювали митний контроль та огляд пасажирів рейсового автобуса, що їхав із Молдови до України.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час перевірки особистих речей іноземця виявили пластикову банку, в якій було шість згортків сіро-зеленого кольору з рослинним матеріалом, який був подрібнений та висушений. Поліцейські забрали знайдені речовини та провели експрес-тест, який підтвердив наявність наркотиків. Зараз знахідка направлена на експертизу, а фігуранта затримали відповідно до процедури.

Вилучені наркотичні засоби на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів, щоб повідомити підозру іноземцю за контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів, яке включає переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За цим злочином, згідно з законодавством, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років та конфіскація майна. Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Нагадаємо, суд ухвалив рішення стосовно 19-річного жителя Білгорода-Дністровського, який був затриманий та засуджений за поширення наркотичних речовин і психотропних засобів. Основними доказами в справі стали вилучені наркотики, знайдені під час обшуку у нього вдома, а також схованки, в яких він розкладав наркотичні речовини по місту.