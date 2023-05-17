Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже пів кіло канабісу: на Одещині затримали наркоторговця arrow

Майже пів кіло канабісу: на Одещині затримали наркоторговця

17 травня 2023 12:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже пів кіло канабісу: на Одещині затримали наркоторговця
Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеської області, було затримано 32-річного жителя, який намагався здійснити збут канабісу. Зловмисника викрили після отримання коштів за незаконний товар.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

У ході попереднього розслідування правоохоронці встановили, що житель області замислив незаконно збагатитися шляхом придбання наркотичного засобу від невідомої особи та подальшого поширення серед наркозалежних громадян. Однак його злочинний задум не був успішним, оскільки зловмисника було викрито. Під час проведення контрольних закупок поліцейські вилучили понад 400 грамів канабісу та отримані гроші.

Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на зловмисника

Затриманого правопорушника було заарештовано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було оголошено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, який був вчинений повторно відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За наркозлочин йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.

Також ми писали, що поліція повідомила про підозру жителю Білгород-Дністровського району у розповсюдженні наркотиків. Його затримали одразу після збуту кількох доз метадону. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB