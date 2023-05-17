Майже пів кіло канабісу: на Одещині затримали наркоторговця

Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеської області, було затримано 32-річного жителя, який намагався здійснити збут канабісу. Зловмисника викрили після отримання коштів за незаконний товар.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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У ході попереднього розслідування правоохоронці встановили, що житель області замислив незаконно збагатитися шляхом придбання наркотичного засобу від невідомої особи та подальшого поширення серед наркозалежних громадян. Однак його злочинний задум не був успішним, оскільки зловмисника було викрито. Під час проведення контрольних закупок поліцейські вилучили понад 400 грамів канабісу та отримані гроші.

Затримання наркоторговця на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на зловмисника

Затриманого правопорушника було заарештовано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було оголошено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, який був вчинений повторно відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За наркозлочин йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.

Також ми писали, що поліція повідомила про підозру жителю Білгород-Дністровського району у розповсюдженні наркотиків. Його затримали одразу після збуту кількох доз метадону.