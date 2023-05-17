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Почти полкило каннабиса: в Одесской области задержали наркоторговца

17 мая 2023 12:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Почти полкило каннабиса: в Одесской области задержали наркоторговца
Задержание наркоторговца в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области, был задержан 32-летний житель, пытавшийся осуществить сбыт каннабиса. Злоумышленника разоблачили после получения средств за незаконный товар.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В ходе предварительного расследования стражи порядка установили, что житель области задумал незаконно обогатиться путем приобретения наркотического средства от неизвестного лица и дальнейшего распространения среди наркозависимых граждан. Однако его преступный замысел не был успешен, поскольку злоумышленник был разоблачен. Во время проведения контрольных закупок полицейские изъяли более 400 грамм каннабиса и получены деньги.

Задержание наркоторговца в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
Задержание наркоторговца в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет злоумышленника

Задержанный правонарушитель был арестован согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему было объявлено о подозрении в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта и незаконном сбыте наркотического средства, которое было совершено повторно в соответствии с частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. За наркопреступление ему грозит от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Также мы писали, что полиция сообщила о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в распространении наркотиков. Он был задержан сразу после сбыта нескольких доз метадона.

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