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Чотири десятки згортків: в Одесі затримали наркоторговця

16 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чотири десятки згортків: в Одесі затримали наркоторговця
Правоохоронці вилучили наркотики. Фото: Патрульна поліція Одеської області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Патрульні отримали повідомлення про підозрілу особу, яка розкладає закладки з наркотиками на вулиці Пастера. За оперативними даними, чоловік пересувався у формі охоронної компанії.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області. 

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Правоохоронці знайшли та зупинили автобус, яким пересувався чоловік, що відповідав прикметам заявника. Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у чоловіка 39 згорток з кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичного походження, а також мобільний телефон з фотографіями місць, де були розміщені заборонені речовини. 

Громадянин зізнався, що розповсюджував наркотики в місті й встиг розкласти частину з них в схованки. На місце події була викликана слідчо-оперативна група для проведення необхідних процесуальних дій.

Вилучені наркотичні засоби у зловмисника. Фото: Патрульна поліція Одеської області
Вилучені наркотичні засоби у зловмисника. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.

Також ми писали, що поліція повідомила про підозру жителю Білгород-Дністровського району у розповсюдженні наркотиків. Його затримали одразу після збуту кількох доз метадону. 

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