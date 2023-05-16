Четыре десятка свертков: в Одессе задержали наркоторговца

Правоохранители изъяли наркотики. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Патрульные получили сообщение о подозрительном лице, которое разлагает закладки с наркотиками на улице Пастера. По оперативным данным, мужчина передвигался в форме охранной компании.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Правоохранители нашли и остановили автобус, по которому передвигался мужчина, отвечавший приметам заявителя. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины 39 сверток с кристаллическим веществом, вероятно, наркотического происхождения, а также мобильный телефон с фотографиями мест, где были размещены запрещенные вещества.

Гражданин признался, что распространял наркотики в городе и успел разложить часть из них в тайники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа по проведению необходимых процессуальных действий.

Удалены наркотические средства у злоумышленника. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Наркоторговцы в Одесской области

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Также мы писали, что полиция сообщила о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в распространении наркотиков. Он был задержан сразу после сбыта нескольких доз метадона.