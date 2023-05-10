Розкрито схему збуту метадону: житель Одещини постане перед судом

Поліція проводить обшуки у наркоторговця. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція повідомила про підозру жителю Білгород-Дністровського району у розповсюдженні наркотиків. Його затримали одразу після збуту кількох доз метадону.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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33-річного жителя райцентру затримали поліцейські одразу після того, як він продав кілька доз метадону своїм знайомим. При обшуку у правопорушника було вилучено три пакунки з наркотичним засобом, які підтвердили експрес-тестом, а також отримані гроші.

Крім того, правоохоронні органи провели невідкладний санкціонований обшук у вдома затриманого. На горищі приватної будівлі поліцейські виявили п'ять згортків з аналогічним наркотичним засобом, а в будинку були знайдені мобільні телефони, платіжні картки та інші предмети, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Фігурант неодноразово судимий за майнові та наркозлочини. За наявністю достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі повідомили йому про підозру у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому особою, яка раніше вчинила аналогічне кримінальне правопорушення, що передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, гвардійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України зупинили автомобіль марки Hyundai на блокпосту Одещини. При огляді транспортного засобу було виявлено згортки з невідомою речовиною схожою на наркотики.