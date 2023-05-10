Раскрыта схема сбыта метадона: житель Одесчины предстанет перед судом

Полиция проводит обыски у наркоторговца. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция сообщила о подозрении жителю Белгород-Днестровского района в распространении наркотиков. Он был задержан сразу после сбыта нескольких доз метадона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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33-летний житель райцентра был задержан полицейским сразу после того, как он продал несколько доз метадона своим знакомым. При обыске у правонарушителя были изъяты три свертка с наркотическим средством, которые подтвердили экспресс-тестом, а также полученные деньги.

Кроме того, правоохранительные органы провели безотлагательный санкционированный обыск у дома задержанного. На чердаке частного здания полицейские обнаружили пять свертков с аналогичным наркотическим средством, а в доме были найдены мобильные телефоны, платежные карточки и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание ждет наркоторговца

Фигурант неоднократно судим за имущественные и наркопреступления. По наличию достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи сообщили ему о подозрении в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном лицом, ранее совершившим аналогичное уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, гвардейцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины остановили автомобиль марки Hyundai на блокпосту Одесчины. При осмотре транспортного средства были обнаружены свертки с неизвестным веществом, похожим на наркотики.