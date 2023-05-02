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Затримано з наркотиками та зброєю: гвардійці виявили порушення на блокпосту Одещини

2 травня 2023 16:25
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Анна Мурадова
Редактор
Затримано з наркотиками та зброєю: гвардійці виявили порушення на блокпосту Одещини
Нацгвардієць на посту. Фото: ngu.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гвардійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України зупинили автомобіль марки Hyundai на блокпосту Одещини. При огляді транспортного засобу було виявлено згортки з невідомою речовиною схожою на наркотики.

Про це повідомляє портал МВС. 

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Огляд авто на блокпосту

Під час огляду транспортного засобу, гвардійці знайшли два згортки рослинного матеріалу, які виявилися забороненими наркотичними речовинами "канабіс". Пізніше, під час спілкування з водієм, громадянин добровільно зізнався та дістав ще чотири зіп-пакети з порошкоподібною сірою речовиною та одним зіп-пакетом з пігулками, які також містять заборонені речовини "фен" та "екстезі".

Крім того, бійці виявили предмет, який був дуже схожий на вогнепальну зброю. Під час запитання про його походження, водій пояснив, що це травматична зброя, але вона була перероблена під бойову. 

Яке покарання чекає на водія

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка в присутності свідків вилучила заборонені предмети та речовини, а чоловіка передано працівникам поліції за підозрою у скоєнні злочину за статтями 263 та 307 Кримінального кодексу України.

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тим часом за незаконне зберігання наркотичних засобів можна потрапити за ґрати до восьми років. 

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки припинили канал постачання електронних цигарок на території Одеської області. Всього було вилучено майже 4 тисячі безакцизних електронних цигарок на суму 1,5 мільйона гривень. Наразі справу про незаконне постачання електронних цигарок скеровано до суду.

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