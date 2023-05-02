Електронні цигарки без акцизу: "бізнесмен" з Одеси постане перед судом

Детективи знайшли склад із незаконними електронними цигарками. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки припинили канал постачання електронних цигарок на території Одеської області. Всього було вилучено майже 4 тисячі безакцизних електронних цигарок на суму 1,5 мільйона гривень. Наразі справу про незаконне постачання електронних цигарок скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Читайте також:

Детективи БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, житлових будинках та офісі інтернет-магазину. Незаконну торгівлю зупинено, а підакцизну продукцію вилучено.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкції обох статей передбачають покарання у вигляді штрафу з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику із щомісячним прибутком 12 млн грн. Масштабну схему нелегального виробництва та реалізації тютюнових виробів виявили в одному із районів області.

Крім того, Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) успішно припинили незаконне виробництво тютюнових виробів на Одещині. За результатами слідства, чотири громадяни України з Білгород-Дністровського організували підпільне промислове виробництво цигарок без марок акцизу, що стало причиною ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах.