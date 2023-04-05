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Цигарки на мільйони: на Одещині "накрили" незаконний цех

5 квітня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
БЕБ та ДПСУ припинили діяльність контрабандистів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) успішно припинили незаконне виробництво тютюнових виробів на Одещині. За результатами слідства, чотири громадяни України з Білгород-Дністровського організували підпільне промислове виробництво цигарок без марок акцизу, що стало причиною ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Контрафактна продукція незаконно збувалась на тіньовому ринку, а також контрабандним шляхом вивозилась до країн ЄС. Наразі проведено обшуки в складських приміщеннях, де вилучено лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів, інше обладнання, майже 2,2 тонни тютюну та понад 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції без марок акцизного податку.

Зараз проводиться оцінка вартості підакцизної продукції та обладнання, а також підраховуються завдані державі збитки. Слідчі дії тривають, і встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Планується накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з обвинувальним актом стосовно двох мешканців Білгород-Дністровського району. Виявлено, що ця група зловмисників займалася повним циклом незаконного виробництва та збуту алкогольної та тютюнової продукції.

Також детективи Бюро економічної безпеки України викрили незаконні дії працівників одного з підприємств, які збиралися завезти на територію України лінію для виробництва цигарок. Вартість обладнання становить 10 млн грн.

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