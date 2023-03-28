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Виготовлення контрабандних товарів: БЕБ в Одеській області затримали злочинну групу

28 березня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вилучили цигарки та алкоголь на понад 10 млн грн
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області разом із співробітниками Управління Служби безпеки України провели 11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання алкогольних напоїв. Результати обшуків були дуже плідні. 

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Злочинна група налагодила повний цикл незаконного виробництва та збуту спирту та алкогольної продукції, що здійснювалася у роздріб на території півдня Одещини.

Вилучення контрабандних товарів

За результатами обшуків було вилучено товарів на загальну суму 10,2 млн грн, включаючи товарів підакцизної групи на суму 5,7 млн грн, та устаткування на загальну суму 4,5 млн грн. Серед вилучених товарів були понад 23 тис. літрів спирту, що знаходився у 41 бочці по 200 літрів кожна та у 16 бочках по 1000 літрів кожна. Фальсифікованих алкогольних напоїв у пляшках під виглядом виноробної продукції, горілки та коньяку – загальним об’ємом 660 літрів.

Крім того, детективи БЕБ виявили майже 28 тис. пачок тютюнових виробів, що зберігались у квартирі та автомобілі одного з учасників організованої злочинної групи.

Досудове розслідування

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання і транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру інспектору Одеської митниці. Через  незаконні дії посадовця бюджет держави недоотримав мільйони гривень від розмитнення товарів.

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