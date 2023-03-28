Изготовление контрабандных товаров: БЭБ в Одесской области задержали преступную группу

Изъяли сигареты и алкоголь более чем на 10 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области вместе с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины провели 11 санкционированных обысков в местах изготовления и хранения алкогольных напитков. Результаты обысков были очень плодотворны.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Преступная группа наладила полный цикл незаконного производства и сбыта спирта и алкогольной продукции, которая производилась в розницу на территории юга Одесчины.

Удаление контрабандных товаров

По результатам обысков было изъято товаров на общую сумму 10,2 млн. грн., включая товаров подакцизной группы на сумму 5,7 млн. грн., и оборудование на общую сумму 4,5 млн. грн. Среди изъятых товаров было более 23 тыс. литров спирта, который находился в 41 бочке по 200 литров каждая и в 16 бочках по 1000 литров каждая. Фальсифицированные алкогольные напитки в бутылках под видом винодельческой продукции, водки и коньяка — общим объемом 660 литров.

Кроме того, детективы БЭБ обнаружили около 28 тыс. пачек табачных изделий, хранившихся в квартире и автомобиле одного из участников организованной преступной группы.

Досудебное расследование

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области проводят досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение и транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров). Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, работники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.