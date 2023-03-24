Розбагатів на китайських товарах: на Одещині судитимуть митника

Держінспектор може потрапити за ґрати на шість років

Державний інспектор митного поста був звинувачений в зловживанні своїм службовим становищем, при митному оформленні вантажу з Китаю. Тепер на нього чекає суд.

Про це повідомляє Одеська Обласна Прокуратура.

Деталі схеми

Відповідно до слідства, держінспектор митного поста "Міжнародний аеропорт "Одеса"" спеціально створив умови для заниження митних платежів. Він заявив іншу номенклатуру товарів та кількість місць, що ввійшли в склад вантажу з Китаю, щоб надати директору підприємства можливість ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю без сплати всіх необхідних платежів.

Ці дії обвинуваченого мали наслідком протиправне введення товарів у вільний обіг на території України, та несплату обов’язкових митних платежів в розмірі понад 1,2 млн гривень.

Яке покарання чекає на митника

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного поста Одеської митниці за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Скандали на митниці

Нагадаємо, представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.