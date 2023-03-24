Разбогател на китайских товарах: в Одесской области будут судить таможенника

Госинспектор может попасть за решетку на шесть лет

Государственный инспектор таможенного поста был обвинен в злоупотреблении своим служебным положением при оформлении груза из Китая. Теперь его ждет суд.

Об этом сообщает Одесская Областная Прокуратура.

Детали схемы

Согласно следствию госинспектор таможенного поста "Международный аэропорт "Одесса"" специально создал условия для занижения таможенных платежей. Он заявил другую номенклатуру товаров и количество мест, вошедших в состав груза из Китая, чтобы предоставить директору предприятия возможность ввоза товаров на таможенную территорию Украины с утаиванием от таможенного контроля без уплаты всех необходимых платежей.

Эти действия обвиняемого повлекли за собой противоправное введение товаров в свободное обращение на территории Украины, и неуплату обязательных таможенных платежей в размере более 1,2 млн гривен.

Какое наказание ждет таможенника

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора таможенного поста Одесской таможни по факту злоупотребления служебным положением с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Скандалы на таможне

Напомним, представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.