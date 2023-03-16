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СБУ затримала інспектора Одеської митниці за систематичні хабарі

16 березня 2023 11:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Інспектор може сісти за ґрати на 9 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області. 

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Корупційний механізм

Згідно з даними СБУ, затриманий посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення імпортних вантажів. За фіксовану суму коштів він забезпечував безперешкодний пропуск контейнерів через митний кордон.

Заробляв на блекауті

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Також оперативники СБУ задокументували факт одержання хабаря за завезення ліхтарів. Це було в  січні цього року, коли мільйони людей залишалися без електроенергії через масовані ракетні атаки агресора.

Яке покарання чекає на інспектора

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового хабаря. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митниці до корупційної діяльності.

Скандали на митниці

Нагадаємо, ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

В січні цього року працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки. Вони належали підприємцям з рф та Білорусі.

Також ДБР виявило на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва. Його планують передати на потреби армії. М'ясо довготривалого терміну зберігання, тож придатне для вживання.

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