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СБУ задержала инспектора Одесской таможни за систематические взятки

16 марта 2023 11:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Инспектор может сесть за решетку на 9 лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

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Коррупционный механизм

Согласно данным СБУ, задержанное чиновник организовал коррупционный механизм во время таможенного оформления импортных грузов. За фиксированную сумму средств он обеспечивал беспрепятственный пропуск контейнеров через таможенную границу.

Зарабатывал на блекауте

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Также оперативники СБУ задокументировали факт получения взятки за ввоз фонарей. Это было в январе этого года, когда миллионы людей оставались без электроэнергии из-за массированных ракетных атак агрессора.

Какое наказание ждет инспектора

Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной взятки. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проверяется причастность других чиновников таможни к коррупционной деятельности.

Скандалы на таможне

Напомним, ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

В январе этого года работники ДБР обнаружили на Одесской таможне два грузовика с запчастями к сельскохозяйственной технике. Они принадлежали предпринимателям из россии и белоруссии.

Также ДБР обнаружило на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тонн замороженного мяса белорусского производства. Его планируют передать на нужды армии. Мясо длительного срока хранения и пригодное для употребления.

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