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Заробляв на експорті зерна: ексначальника митного посту Одещини затримано

9 лютого 2023 11:46
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ексначальника митного посту Одещини затримано
Його підозрюють в отриманні хабаря
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Про це  повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"В той час, як наш Президент, керівництво Офісу Глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати "зерновий коридор". Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортного виторгу, і тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", — написав Давид Арахамія.

За даними ЗМІ, може йтись про Євгена Носова. Свої послуги він оцінив у 4100 доларів США. 

Більше про зернову ініціативу

За січень з портів Одещини вийшло 77 суден, які експортували три мільйони тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Це на 25% менше обсягів грудня. 

Щомісяця експортується все менше агропродукції. За 6 місяців роботи "зернового коридору" світ отримав 19,7 мільйона тонн продовольства, а мав отримати понад 30 мільйонів тонн за умови стабільного функціонування коридору. Переважна більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

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