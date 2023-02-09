Ексначальника митного посту Одещини затримано

Його підозрюють в отриманні хабаря

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"В той час, як наш Президент, керівництво Офісу Глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати "зерновий коридор". Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортного виторгу, і тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", — написав Давид Арахамія.

За даними ЗМІ, може йтись про Євгена Носова. Свої послуги він оцінив у 4100 доларів США.

Більше про зернову ініціативу

За січень з портів Одещини вийшло 77 суден, які експортували три мільйони тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Це на 25% менше обсягів грудня.

Щомісяця експортується все менше агропродукції. За 6 місяців роботи "зернового коридору" світ отримав 19,7 мільйона тонн продовольства, а мав отримати понад 30 мільйонів тонн за умови стабільного функціонування коридору. Переважна більшість країн отримує українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.