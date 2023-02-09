Эксначальник таможенного поста Одесщины задержан

Его подозревают в получении взятки

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В то время как наш Президент, руководство Офиса Главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить "зерновой коридор". Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий подонок, который думает, что может организовать себе на этом схему. И ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не слезают с новостей. У человека вообще нет ни страха, ни моральных принципов", — написал Давид Арахамия.

По данным СМИ, речь может идти о Евгении Носове. Свои услуги он оценил в 4100 долларов.

Больше о зерновой инициативе

За январь из портов Одесчины вышли 77 судов, которые экспортировали три миллиона тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Это на 25% меньше объемов декабря.

Ежемесячно экспортируется меньше агропродукции. За 6 месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен получить более 30 миллионов тонн при условии стабильного функционирования коридора. Подавляющее большинство стран получает украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.