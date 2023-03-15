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В Одесі затримали правоохоронців, які проводили незаконні обшуки

15 березня 2023 10:56
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чоловіки "заробили" понад 4,6 млн грн
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Двоє поліцейських в Одесі організували злочинну схему заробітку. Вони систематично брали хабарі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

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Деталі справи

Без оформлення необхідних процедур, вони затримували людей, які отримували посилки з наркотиками в поштових відділеннях, та вимагали від них кошти за те, щоб не притягати їх до кримінальної відповідальності. Один із спільників зміг одержати 40 тисяч гривень хабаря від фігуранта кримінального провадження, що стосувалося незаконного обігу наркотичних засобів. 

Крім того, вони також вимагали гроші від двох громадян, яких затримали незаконно, та утримували їх у автомобілі протягом двох годин, пропонуючи не притягати їх до відповідальності за зберігання наркотиків за грошову винагороду.

В Одесі затримали правоохоронців

Одного разу вони проникли до квартири в одному з житлових комплексів в Одесі, де в ході несанкціонованого обшуку знайшли фіктивні наркотики та вимагали від чоловіка 10 тис. доларів США. У разі відмови погрожували застосувати фізичну силу та запроторити його за ґрати. Потерпілий був змушений віддати спільникам 400 тис. грн та криптовалюту — 1451 USDТ. Проте поліцейські та їх спільник викрали з будинку чоловіка 97 тис. дол. США.

Яке покарання чекає на підозрюваних

В Одесі затримали правоохоронців

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом оперуповноваженим одного із райуправлінь одеської поліції та їх спільнику за фактом корупції, вимагання, незаконного проникнення у житло з проведенням обшуків, затримання та крадіжки (ч. 3 ст. 368 , ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 146-1, ч. 5 ст. 185 КК України).

Погоріли на хабарях

Нагадаємо,  апеляційна палата ВАКС залишила безміни рішення суду у відносинах колишнього голови однієї з райдержадміністрацій Одеської області та головного спеціаліста цієї адміністрації. Чиновник за вимагання хабаря проведе за ґратами 8 років.

Крім того, на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці. Правопорушник вимагав із громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Його затримали в кафе під час одержання хабаря.

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