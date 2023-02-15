Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вимагав хабар за пом’якшення вироку: на Одещині судитимуть експоліцейського arrow

Вимагав хабар за пом’якшення вироку: на Одещині судитимуть експоліцейського

15 лютого 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині судитимуть експоліцейського
Він може сісти за ґрати на вісім років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронець у жовтні минулого року вимагав та одержав хабар. За гроші він мав пом'якшити вирок обвинуваченому у смертельній ДТП. Наразі ексначальник відділення поліції постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Гроші правоохоронець вимагав у громадянина, син якого обвинувачується у скоєнні смертельної ДТП. Свої послуги він оцінив у 5000 доларів США. 

брав хабар

"За ці кошти він мав узгодити з представником судової влади мінімальне покарання, а за можливості винесення виправдувального вироку. При цьому обвинувачений зазначив, що у разі відмови "співпрацювати" його сину можуть призначити найсуворіше покарання", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці затримали начальника відділення поліції "на гарячому" одразу після одержання неправомірних коштів поряд з його місцем роботи. Наразі поліцейського звільнено з правоохоронних органів.

Яке покарання чекає на експоліцейського

затримання поліцейського

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень. 

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

11:25 Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з України, — ОГП

11:24 Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці на Донеччині: є поранені

11:20 У рф помітили дивну активність літаків "судного дня"

Новина з фото

11:17 Зірка "Кварталу 95" вийшла на зв'язок після операції: як зараз виглядає акторка

Новина з фото

11:15 Пожежа на Одещині забрала життя дворічної дитини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:08 Україна закликала світ відреагувати на блокування росією "зернового коридору"

11:01 ​​​​​​​У росії сталося два землетруси за добу: чи є жертви

Ексклюзив

10:57 Стало відомо, чому росіяни зазнають шалених втрат у боях

10:50 Деякі країни посилять захист України: Резніков про ППО

10:38 ​​​​​​​Росіяни і надалі будуть наступати, але цей наступ не порівняти із минулорічним вторгненням, — ГУР

Новина з відео

10:26 Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

08:20 Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня

Новина з відео

08:13 Стрітення Господнє 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

21:57 Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:54 Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Актуальне по темі

None 15 Лютий 11:25

Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з України, — ОГП

None 15 Лютий 11:24

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці на Донеччині: є поранені

None 15 Лютий 11:19

У рф помітили дивну активність літаків "судного дня"

None 15 Лютий 11:16

Зірка "Кварталу 95" вийшла на зв'язок після операції: як зараз виглядає акторка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB