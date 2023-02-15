На Одещині судитимуть експоліцейського

Він може сісти за ґрати на вісім років

Правоохоронець у жовтні минулого року вимагав та одержав хабар. За гроші він мав пом'якшити вирок обвинуваченому у смертельній ДТП. Наразі ексначальник відділення поліції постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Гроші правоохоронець вимагав у громадянина, син якого обвинувачується у скоєнні смертельної ДТП. Свої послуги він оцінив у 5000 доларів США.

"За ці кошти він мав узгодити з представником судової влади мінімальне покарання, а за можливості винесення виправдувального вироку. При цьому обвинувачений зазначив, що у разі відмови "співпрацювати" його сину можуть призначити найсуворіше покарання", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали начальника відділення поліції "на гарячому" одразу після одержання неправомірних коштів поряд з його місцем роботи. Наразі поліцейського звільнено з правоохоронних органів.

Яке покарання чекає на експоліцейського

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.