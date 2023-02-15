Требовала взятку за смягчение приговора: в Одесской области будут судить эксполицейского
Правоохранитель в октябре прошлого года требовал и получил взятку. За деньги он должен был смягчить приговор обвиняемому в смертельном ДТП. Экс начальник отделения полиции предстанет перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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Деньги милиционер требовал у гражданина, сын которого обвиняется в совершении смертельного ДТП. Свои услуги он оценил в 5000 долларов.
"За эти средства он должен был согласовать с представителем судебной власти минимальное наказание, а по возможности вынесения оправдательного приговора. При этом обвиняемый отметил, что в случае отказа "сотрудничать" его сыну могут назначить самое суровое наказание", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали начальника отделения полиции "с поличным" сразу после получения неправомерных средств рядом с его местом работы. Сейчас полицейский уволен из правоохранительных органов.
Какое наказание ждет экс полицейского
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Погорели на взятках
Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.
ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.
Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзалізниця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.