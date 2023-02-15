В Одесской области будут судить эксполицейского

Он может сесть за решетку на восемь лет

Правоохранитель в октябре прошлого года требовал и получил взятку. За деньги он должен был смягчить приговор обвиняемому в смертельном ДТП. Экс начальник отделения полиции предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Деньги милиционер требовал у гражданина, сын которого обвиняется в совершении смертельного ДТП. Свои услуги он оценил в 5000 долларов.

"За эти средства он должен был согласовать с представителем судебной власти минимальное наказание, а по возможности вынесения оправдательного приговора. При этом обвиняемый отметил, что в случае отказа "сотрудничать" его сыну могут назначить самое суровое наказание", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали начальника отделения полиции "с поличным" сразу после получения неправомерных средств рядом с его местом работы. Сейчас полицейский уволен из правоохранительных органов.

Какое наказание ждет экс полицейского

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзалізниця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.