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Попереджав про обшуки: на Одещині викрито помічника судді

9 лютого 2023 12:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Попереджав про обшуки: на Одещині викрито помічника судді
Його затримали при одержанні хабаря
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За відстежування внесення до суду клопотань чоловік повинен був надавати 100 доларів США щотижня, а у разі реального подання документів — 500 доларів США. За ці кошти він обіцяв надати повну інформацію щодо внесених клопотань та їхні копії", — йдеться в повідомленні. 

При цьому зазначив, що питання про подальший вплив на прийняття рішення за клопотаннями будуть обговорюватись окремо. Втім він запевнив, що може вплинути на відповідних службових осіб та забезпечити відмову в їхньому задоволенні.

Яке покарання чекає на помічника судді

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Також правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 тис. доларів США, це була тільки перша частина суми, яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

По всі території України пройшла хвиля затримань та обшуків у тих, кого підозрюють у корупції. Було знайдено мільярди привласнених гривень. Чи можна побороти корупцію в Україні, кореспондентка Новини.LIVE дізнавалась думки одеситів.

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