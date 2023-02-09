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Предупреждал об обысках: в Одесской области разоблачен помощник судьи

9 февраля 2023 12:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Предупреждал об обысках: в Одесской области разоблачен помощник судьи
Его задержали при получении взятки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"За отслеживание внесения в суд ходатайств мужчина должен был предоставлять 100 долларов США еженедельно, а в случае реальной подачи документов — 500 долларов США. За эти средства он обещал предоставить полную информацию о внесенных ходатайствах и их копиях", — говорится в сообщении.

При этом отметил, что вопросы дальнейшего влияния на принятие решения по ходатайствам будут обсуждаться отдельно. Впрочем, он заверил, что может повлиять на соответствующих должностных лиц и обеспечить отказ в их удовлетворении.

Какое наказание ждет помощника судьи

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Также правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 тыс. долларов США, это была только первая часть суммы, которую он должен получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.

По всей территории Украины прошла волна задержаний и обысков у подозреваемых в коррупции. Были найдены миллиарды присвоенных гривен. Можно ли побороть коррупцию в Украине, корреспондентка Новини.LIVE узнавала мнения одесситов.

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