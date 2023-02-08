Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Думки громадян розділились

Від топчиновників до представників місцевої влади. По всі території України пройшла хвиля затримань та обшуків у тих, кого підозрюють у корупції. Було знайдено мільярди привласнених гривень.

Чи можна побороти корупцію в Україні, кореспондентка Новини.LIVE дізнавалась думки одеситів.

Корупцію не здолати

Деякі одесити налаштовані скептично й не вірять, що корупцію в країні можна подолати. Навіть десятки обшуків, що відбулися по країні, не вселяють довіри людям.

"Думаю, що ні. У нас така обстановка зараз і люди всі налаштовані не для того, щоб її перемогти. Після війни може щось і буде. А поки я нічого не бачу, бо в нас стільки цих недоброзичливців, що не вірю я", — каже одеситка Катерина.

"Думаю, ні. Не бачу жодних кроків. Хоча це суто моя думка, адже я можу не бачити, що там відбувається. Не давати хабарів у пологових і в решті закладів, де їх дають, і цим самим не підтримувати корупцію", — поділився своєю думкою одесит Олександр.

Має бути механізм

Дехто все ж не втрачає надії, втім вважає, що це має бути на державному рівні. Люди розповідають, що зі звільненнями, які нещодавно відбулись, з’явилась надія.

"Напевно можна, однак для цього потрібні механізми. Розвивати їх треба довго і це не буде за одну годину чи за один день. З фінансової точки зору та економічної — можливо. Але для України на даному етапі щось з розряду утопії. Ці звільнення, що відбуваються на митниці вже є хорошим сигналом, сподіваюся, що це продовжиться і будуть нові призначення, які будуть більш ефективними", — розповіла одеситка Ірина.

"Абсолютно знищити корупцію не можна, але боротися варто. Треба боротися з корупцією на державному рівні з великою корупцією. От те що я кажу, що не можна абсолютно побороти корупцію, це я кажу про побутову, як заведено: треба розв'язати питання, через того, хто в тебе є. Не треба вигадувати велосипед. Людство давно практикує боротьбу з корупцією: декларування доходу та витрат, моніторинг образу життя чиновників та членів їхніх сімей. Купа всього, що можна вигадати", — ділиться одеситка Оксана.

Починати треба з себе

Все ж оптимістично налаштованих одеситів також вдалось зустріти. На їхню думку, для боротьби з корупцією слід починати з себе та бути чесним, добросовісним й порядним.

"Звісно, можна. Треба бути чесним, добросовісним, порядним. І вірити, що все буде добре. Напевно, так треба, їм там видніше. Ми тут внизу не сильно знаємо, що там відбувається", — каже одеситка Оксана.

"Кожному із себе починати, щоб кожен робив якісь вчинки і не було корупції взагалі. Але так, як у нас це проходить — їх звільняють і вони платять 3,5 мільйони, хоча вкрали 70, то нічого з цього не вийде. Але ми віримо в країну. Сподіваюсь, що все буде добре", — зазначив одесит Владислав.

Втім, обшуки та затримання — це вже перший крок до боротьби з корупцією. Можливо колись, сподіваємось у найближчому майбутньому, хабарі та відмивання грошей зникнуть з нашого життя.