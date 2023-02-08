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Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

8 февраля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть
Мнения граждан разделились
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

От топ-чиновников к представителям местных властей. По всем территориям Украины прошла волна задержаний и обысков у тех, кого подозревают в коррупции. Были найдены миллиарды присвоенных гривен.

Можно ли преодолеть коррупцию в Украине, корреспондентка Новини.LIVE узнавала мнения одесситов.

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Коррупцию не одолеть

Некоторые одесситы настроены скептически и не верят, что коррупцию в стране можно преодолеть. Даже десятки обысков, которые состоялись по стране, не внушают доверия людям.

"Думаю, что нет. У нас такая обстановка сейчас и люди все настроены не для того, чтобы ее победить. После войны может что-то и будет. А пока я ничего не вижу, потому что у нас столько этих недоброжелателей, что не верю я", — говорит одесситка Екатерина.

"Думаю, нет. Не вижу никаких шагов. Хотя это чисто мое мнение, ведь я могу не видеть, что там происходит. Не давать взятки в роддомах и в остальных заведениях, где их дают, и этим самым не поддерживать коррупцию", — поделился своим мнением одессит Александр.

Должен быть механизм

Некоторые все же не теряют надежды, впрочем, считают, что это должно быть на государственном уровне. Люди рассказывают, что с недавно произошедшими увольнениями появилась надежда.

"Наверное, можно, однако для этого нужны механизмы. Развивать их нужно долго и это не будет за один час или за один день. С финансовой точки зрения и экономической — возможно. Но для Украины на данном этапе что-то из разряда утопии. Эти увольнения, что происходят на таможне уже хороший сигнал, надеюсь что это продолжится и будут новые назначения, которые будут более эффективными", — рассказала одесситка Ирина.

"Абсолютно уничтожить коррупцию нельзя, но бороться стоит. Надо бороться с коррупцией на государственном уровне с большой коррупцией. Вот то что я говорю, что нельзя абсолютно побороть коррупцию. Это я говорю о бытовой, как водится: надо решить вопрос, через того, кто у тебя есть. Не надо придумывать велосипед. Человечество давно практикует борьбу с коррупцией: декларирование дохода и расходов, мониторинг образа жизни чиновников и членов их семей. Куча всего, что можно придумать", — делится одесситка Оксана.

Начинать нужно с себя

Все же оптимистично настроенных одесситов тоже удалось встретить. По их мнению, для борьбы с коррупцией следует начинать с себя и быть честным, добросовестным и порядочным.

"Конечно, можно. Надо быть честным, добросовестным, порядочным. И верить, что все будет хорошо. Наверное, так надо, им там виднее. Мы здесь внизу не сильно знаем, что там происходит", — говорит одесситка Оксана.

"Каждому с себя начинать, чтобы каждый совершал какие-то поступки и не было коррупции вообще. Но так, как у нас это проходит — их увольняют и они платят 3,5 миллиона, хотя украли 70, ничего из этого не выйдет. Но мы верим в страну. Надеюсь, что все будет хорошо", — отметил одессит Владислав.

Впрочем, обыски и задержание — это первый шаг к борьбе с коррупцией. Возможно, когда-нибудь, надеемся в ближайшем будущем, взятки и отмывание денег исчезнут из нашей жизни.

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