ДБР прямо зараз зайшли в Одеську Військову Адміністрацію

З ранку до будівлі Одеської військової адміністрації завітали гості: працює ДБР, — Гончаренко
На Одещині продовжуються гучні затримання та обшуки. Наразі Державне бюро розслідувань зайшли в Одеську ОВА.
Про це у себе в телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
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Не обійшлось без скандалу. Як додав нардеп співробітників ДБР не хотіли впускати до будівлі.
Скандальні справи Одещини
НАБУ і САП затримали мера Рені на Одещині Ігоря Плєхова і депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря. Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Цікаво що сума яку має внести депутат більше ніж в мера Рені.
Тим часом Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї із районних адміністрацій Одеси. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря. У разі відмови сплатити неправомірні кошти посадовець погрожував поверненням кватири до комунальної власності.
Також на хабарі у 2700 доларів спіймали головного спеціаліста з питань благоустрою однієї з селищних адміністрацій Чорноморської міськради Одеської області. Службовець вимагав гроші у підприємця за безперешкодне розміщення на території селища “точки” бізнесу.
Після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова, його вирішили звільнити з посади. Відповідне розпорядження підписали сьогодні, 10 січня. Крісло заступника він займав з 2020 року.