ДБР прямо сейчас зашли в Одесскую Военную Администрацию

С утра в здание Одесской военной администрации пришли гости: работает ДБР, — Гончаренко
В Одесской области продолжаются громкие задержания и обыски. В настоящее время Государственное бюро расследований вошло в Одесскую ОВА.
Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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Махинации с землей: чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке
Не обошлось без скандала. Как добавил нардеп сотрудников ДБР, не хотели впускать в здание.
Скандальные дела Одесчины
НАБУ и САП задержали мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. Следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Интересно, что сумма, которую должен внести депутат больше, чем у мэра Рени.
Между тем, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя одной из районных администраций Одессы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения взятки. В случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.
Также на взятке в 2700 долларов поймали главного специалиста по благоустройству одной из поселковых администраций Черноморского горсовета Одесской области. Чиновник требовал деньги у предпринимателя за беспрепятственное размещение на территории поселка "точки" бизнеса.
После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его решили уволить с должности. Соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 10 января. Кресло зама он занимал с 2020 года.