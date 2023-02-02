ДБР прямо сейчас зашли в Одесскую Военную Администрацию

Новости.LIVE ждут подтверждения от правоохранителей

В Одесской области продолжаются громкие задержания и обыски. В настоящее время Государственное бюро расследований вошло в Одесскую ОВА.

Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Не обошлось без скандала. Как добавил нардеп сотрудников ДБР, не хотели впускать в здание.

Скандальные дела Одесчины

НАБУ и САП задержали мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. Следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Интересно, что сумма, которую должен внести депутат больше, чем у мэра Рени.

Между тем, Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя председателя одной из районных администраций Одессы. Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения взятки. В случае отказа уплатить неправомерные средства чиновник угрожал возвращением квартиры в коммунальную собственность.

Также на взятке в 2700 долларов поймали главного специалиста по благоустройству одной из поселковых администраций Черноморского горсовета Одесской области. Чиновник требовал деньги у предпринимателя за беспрепятственное размещение на территории поселка "точки" бизнеса.

После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его решили уволить с должности. Соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 10 января. Кресло зама он занимал с 2020 года.