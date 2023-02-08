Посадовців одеської філії Укрзалізниці судитимуть за хабарі

Вони можуть потрапити за ґрати на 10 років

Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"Брали данину"

Посадовці відповідали за запобігання економічним правопорушенням на залізниці. Втім саме цей статус допоміг їм налагодити схему одержання хабарів зі співробітників виробничого підрозділу регіональної філії.

"За не створення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тис грн, а також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали корупціонерів "на гарячому". Вони якраз отримували черговий транш неправомірних коштів.

Яке покарання на них чекає

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Більше справ про корупційні схеми

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський". Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників.

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 тис. доларів США, це була тільки перша частина суми, яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

НАБУ і САП затримали мера Рені на Одещині Ігоря Плєхова і депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря. Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Цікаво, що сума яку має внести депутат, більша, ніж у мера Рені.