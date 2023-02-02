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Скандал на Одеській залізниці: в регіоні вкрали сотні тон дизпального

2 лютого 2023 16:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандал на Одеській залізниці: в регіоні вкрали сотні тон дизпального
Фігуранти схеми звільнені
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Укрзалізниця ліквідувала схему розкрадання дизпального. Керівництво депо Одеса-Сортувальна уклало безоплатний договір з приватною компанією на перевезення пального.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Схему незаконного заробітку виявили на Одеській залізниці. У локомотивному депо працівники Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпального. Наразі триває подальша перевірка, а фігуранти "схеми" звільнені.

Паливо вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, при цьому відстань між ними 40 км.

Наразі триває подальша перевірка, а фігуранти "схеми" звільнені. Всі матеріали вже передано до правоохоронних органів.

Злочинні схеми на Одещині

Нагадаємо, землю в портовій акваторії Чорноморської філії ДП "АМПУ" незаконно вивели із державної власності. До схеми можуть бути причетні чотири посадовці, що займали високі посади. 

Тим часом на Одеській митниці триває результативна "ревізія" прихованих від розмитнення товарів. Цього разу на території термінала було виявлено 247 контейнерів. 

Правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА біля будівлі під час одержання 40 000 доларів США, це була тільки перша частина суми яку він мав отримати. Наразі за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

Інспектора прикордонної служби визнали винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. За один такий "квиток" за кордон йому платили 2500 доларів США.

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