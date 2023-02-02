Скандал на Одесской железной дороге: в регионе украли сотни тонн дизтоплива

Фигуранты схемы уволены

Укрзализныця ликвидировала схему хищения дизтоплива. Руководство депо Одесса-Сортировочная заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Схема незаконного заработка была обнаружена на Одесской железной дороге. В локомотивном депо работники Аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" ликвидировали схему хищения 250 тонн дизтоплива. В настоящее время продолжается дальнейшая проверка, а фигуранты "схемы" уволены.

Топливо вывозилось, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время продолжается дальнейшая проверка, а фигуранты "схемы" уволены. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Преступные схемы в Одесской области

Напомним, землю в портовой акватории Черноморского филиала ГП "АМПУ" незаконно вывели из государственной собственности. К схеме могут быть причастны четыре должностных лица, занимавшие высокие должности.

Тем временем на Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможки товаров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 контейнеров.

Правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 000 долларов США, это была только первая часть суммы, которую он должен был получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.

Инспектор пограничной службы признан виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу. За один такой "билет" за границу ему платили 2500 долларов США.