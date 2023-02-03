СБУ викрила посадовців Одеської митниці на масштабній корупції

До відповідальності можуть притягнути ще кількох працівників керівної та інспекторської ланки митного поста

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський". Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

"За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума неправомірної вигоди становила від 500 доларів з одного транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Одеса-порт". Його спіймали "на гарячому" під час передачі чергової суми хабаря.

Яке покарання чекає на посадовців митниці

Наразі інспектору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Такі дії карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнана, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні, на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.

Нещодавно ми писали про черговий корупційний скандал на одеській митниці. Інспектора підозрюють у зловживанні посадою, через що держава недоотримала 2,3 мільйона гривень податків.

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.