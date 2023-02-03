Їх мали незаконно переправити до самопроголошеного Придністров'я

Працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнана, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні, на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Два товарних вагони із мінеральними добривами було приховано від митного контролю. Через 11 місяців після вторгнення, на думку організаторів, правоохоронці стали менш пильними, тому товари спробували переправити до Центральної частини Молдови — Придністров'я", — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, 136 тонн мінеральних добрив прибули до України ще до 24 лютого 2022 року в режимі "транзит". Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 9 млн гривень.

Що зроблять з товаром

Наразі товар вилучено та вирішується питання щодо його подальшої передачі до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Також буде надана оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних заходів щодо правового оформлення товару.

Скандали навколо одеської митниці

В січні цього року працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки. Вони належали підприємцям з рф та Білорусі.

Також ДБР виявило на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва. Його планують передати на потреби армії. М'ясо довготривалого терміну зберігання, тож придатне для вживання.

Нещодавно ми писали про черговий корупційний скандал на одеській митниці. Інспектора підозрюють у зловживанні посадою, через що держава недоотримала 2,3 мільйона гривень податків.

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.