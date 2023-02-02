На Одеській митниці виявили майже 250 прихованих від розмитнення контейнерів

Що саме в цих контейнерах, поки невідомо

На Одеській митниці триває результативна "ревізія" прихованих від розмитнення товарів. Цього разу на території термінала було виявлено 247 контейнерів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Працівники ДБР в чіткій координації з Офісом Генерального прокурора продовжують ефективну та комплексну протидію зловживанням на митниці. Наразі розпочався огляд термінала та вмісту контейнерів. Про результати цієї роботи будемо повідомляти додатково", — йдеться в повідомленні.

Скандали навколо митниці

В січні цього року працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки. Вони належали підприємцям з рф та Білорусі.

Також ДБР виявило на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва. Його планують передати на потреби армії. М'ясо довготривалого терміну зберігання, тож придатне для вживання.

Нещодавно ми писали про черговий корупційний скандал на одеській митниці. Інспектора підозрюють у зловживанні посадою, через що держава недоотримала 2,3 мільйона гривень податків.

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.

Нагадаємо, керівництво митниці Одещини викрили у розкраданні сотень мільйонів на експорті зерна. До масштабної оборудки причетні понад 10 високопосадовців. Серед членів корупційної схеми — заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та безпосередньо керівництво одеської митниці.