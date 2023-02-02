На Одесской таможне обнаружили почти 250 скрытых от растаможки контейнеров

Что именно в этих контейнерах, пока неизвестно

На Одесской таможне продолжается результативная "ревизия" скрытых от растаможки товаров. В этот раз на территории терминала было обнаружено 247 контейнеров.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Работники ГБР в четкой координации с Офисом Генерального прокурора продолжают эффективное и комплексное противодействие злоупотреблениям на таможне. В настоящее время начался обзор терминала и содержимого контейнеров. О результатах этой работы будем сообщать дополнительно", — говорится в сообщении.

Скандалы вокруг таможни

В январе этого года работники ГБР обнаружили на Одесской таможне два грузовика с запчастями к сельскохозяйственной технике. Они принадлежали предпринимателям из россии и Белоруссии.

Также ГБР обнаружило на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тонн замороженного мяса белорусского производства. Его планируют передать на нужды армии. Мясо длительного срока хранения и пригодное для употребления.

Недавно мы писали об очередном коррупционном скандале на одесской таможне. Инспектора подозревают в злоупотреблении должностью, из-за чего государство недополучило 2,3 миллиона гривен налогов.

Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.

Напомним, руководство таможни Одесчины разоблачили в хищении сотен миллионов на экспорте зерна. К масштабной сделке причастны более 10 чиновников. Среди членов коррупционной схемы — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и непосредственно руководство одесской таможни.