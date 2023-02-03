Их должны были незаконно переправить в самопровозглашенное Приднестровье

Сотрудники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Два товарных вагона с минеральными удобрениями были укрыты от таможенного контроля. Через 11 месяцев после вторжения, по мнению организаторов, правоохранители стали менее бдительными, поэтому товары попытались переправить в Центральную часть Молдовы — Приднестровье", — говорится в сообщении.

По оперативным данным, 136 тонн минеральных удобрений прибыли в Украину еще до 24 февраля 2022 года в режиме "транзит". Примерная стоимость товара составляет по меньшей мере 9 млн гривен.

Что сделают с товаром

В настоящее время товар изъят и решается вопрос его дальнейшей передачи в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Также будет дана оценка действиям должностных лиц таможни, которые своевременно не приняли никаких мер по правовому оформлению товара.

Скандалы вокруг одесской таможни

В январе этого года работники ДБР обнаружили на Одесской таможне два грузовика с запчастями к сельскохозяйственной технике. Они принадлежали предпринимателям из россии и Белоруссии.

Также ДБР обнаружило на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тонн замороженного мяса белорусского производства. Его планируют передать на нужды армии. Мясо длительного срока хранения и пригодное для употребления.

Недавно мы писали об очередном коррупционном скандале на одесской таможне. Инспектора подозревают в злоупотреблении должностью, из-за чего государство недополучило 2,3 миллиона гривен налогов.

Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.