Чиновников одесского филиала Укрзализныци будут судить за взятки

Они могут попасть за решетку на 10 лет

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

"Брали дань"

Чиновники отвечали за предотвращение экономических правонарушений на железной дороге. Впрочем, именно этот статус помог им наладить схему получения взяток с сотрудников производственного подразделения регионального филиала.

"За не создание препятствий в их деятельности, в связи с обнаружением излишков дизельного горючего, требовали ежемесячное жалование в сумме 100 тыс грн, а также подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали коррупционеров "на горячем". Они получали очередной транш неправомерных средств.

Какое наказание их ждет

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Больше дел о коррупционных схемах

В Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский". Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.

Правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из управлений Одесской ОВА возле здания при получении 40 тыс. долларов США, это была только первая часть суммы, которую он должен получить. По месту его работы и проживания продолжаются обыски.

НАБУ и САП задержали мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. Следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Интересно, что сумма, которую должен внести депутат, больше, чем у мэра Рени.