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На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

3 лютого 2023 17:14
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корупційна схема оформлення документів моряків
Вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним до "схеми" осіб
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Посадовці вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно готували особисті справи моряків, які перебували за кордоном. Аби не вертатись в Україну та уникнути мобілізації вони платили від 1000 до 3000 доларів США. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі справи

За даними слідства, моряки зверталися до службових осіб порту через своїх агентів, які також пересилали готові документи за кордон. Посадовці, всупереч нормативним актам, без фактичної присутності осіб, вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно підготовлювали особисті справи моряків. За такою схемою лише упродовж лютого-травня 2022 року посадові особи видали понад 100 посвідчень морякам, які фактично знаходилися за кордоном.

Обшуки в Одеському морському порту

Вчора, 2 січня, було проведено обшуки в офісних приміщеннях Одеського морського порту. Правоохоронці вилучили документацію, особові справи моряків, яким видавалися посвідчення, печатки, чорнові записи та гроші.

Нагадаємо, в Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський". Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників.

Нещодавно ми писали про черговий корупційний скандал на одеській митниці. Інспектора підозрюють у зловживанні посадою, через що держава недоотримала 2,3 мільйона гривень податків. 

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони  відвідували релігійні місця в Україні.

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