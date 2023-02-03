Коррупционная схема оформления документов моряков

В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности
Чиновники вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно готовили личные дела находившихся за рубежом моряков. Чтобы не возвращаться в Украину и избежать мобилизации, они платили от 1000 до 3000 долларов США.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
-
"Армию дронов" пополнили комплексы беспилотников Raybird-3 украинского производства
-
Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации
-
Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"
-
Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину
-
Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление
-
"Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными
-
Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют
-
"Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов
-
Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета
-
История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины
Детали дела
По данным следствия, моряки обращались к должностным лицам порта через своих агентов, которые также пересылали готовые документы за границу. Должностные лица, вопреки нормативным актам, без фактического присутствия лиц, вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно подготавливали личные дела моряков. По такой схеме только в течение февраля-мая 2022 должностные лица выдали более 100 удостоверений фактически находившимся за рубежом морякам.
Обыски в Одесском морском порту
Вчера, 2 января, были проведены обыски в офисных помещениях Одесского морского порта. Правоохранители изъяли документацию, личные дела моряков, которым выдавались удостоверения, печати, черновые записи и деньги.
Напомним, в Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский". Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников.
Недавно мы писали об очередном коррупционном скандале на одесской таможне. Инспектора подозревают в злоупотреблении должностью, из-за чего государство недополучило 2,3 миллиона гривен налогов.
Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.