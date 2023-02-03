Морякам вдалось повернути майже 65 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі

Більша частина грошей це виплачені сім'ям моряків компенсаційні кошти

Щороку інспектори Міжнародної федерації транспортників (ITF) опрацьовують десятки звернень моряків. Попри події, що відбуваються в нашій країні, за торік вдалось повернути десятки мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі.

Про це повідомляє Профспілка робітників морського транспорту України.

Загальна сума поверненої морякам заборгованості складається із зарплати та компенсаційних виплат. Всього вдалось компенсувати майже 65 мільйонів гривень:

25 мільйонів — чиста заборгованість із заробітної плати;

35 мільйонів — виплачені сім'ям моряків компенсаційні кошти.

"За п'ять років своєї роботи ITF Інспекція в Україні опрацювала загалом 737 звернень моряків, повернувши їм та їхнім сім'ям понад $8 млн заборгованості із заробітної плати та компенсаційних виплат", — йдеться в повідомленні.

Що варто знати морякам

Міністерство інфраструктури продовжило термін дії кваліфікаційних документів моряків до 30 червня 2023 року. Нові правила стосуються як тих хто перебуває на березі, так і для тих, хто перебуває на судні.

Хто має право на виїзд

6 вересня набрала чинності урядова постанова 992 від 2 вересня 2022 року "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Правила доповнили пунктом, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.

Покидати країну для роботи можуть три категорії моряків.

Курсанти навчальних закладів для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором.

Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Наразі це стосується лише екіпажів, які залучені в експорті української агропродукції в рамках "зернової ініціативи".

Інші українські моряки — найбільша група, яка прямує за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Нагадаємо, до інспектора Міжнародної федерації транспортників (ITF) в Україні звернувся екіпаж судна, який чекав заходу в один із дунайських портів. Моряки запевняли, що з кінця листопада 2022 року вони перебувають на рейді, і у них почали закінчуватися запаси їжі та води.