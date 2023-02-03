Морякам вдалось повернути майже 65 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі
Щороку інспектори Міжнародної федерації транспортників (ITF) опрацьовують десятки звернень моряків. Попри події, що відбуваються в нашій країні, за торік вдалось повернути десятки мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі.
Про це повідомляє Профспілка робітників морського транспорту України.
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Загальна сума поверненої морякам заборгованості складається із зарплати та компенсаційних виплат. Всього вдалось компенсувати майже 65 мільйонів гривень:
- 25 мільйонів — чиста заборгованість із заробітної плати;
- 35 мільйонів — виплачені сім'ям моряків компенсаційні кошти.
"За п'ять років своєї роботи ITF Інспекція в Україні опрацювала загалом 737 звернень моряків, повернувши їм та їхнім сім'ям понад $8 млн заборгованості із заробітної плати та компенсаційних виплат", — йдеться в повідомленні.
Що варто знати морякам
Міністерство інфраструктури продовжило термін дії кваліфікаційних документів моряків до 30 червня 2023 року. Нові правила стосуються як тих хто перебуває на березі, так і для тих, хто перебуває на судні.
Хто має право на виїзд
6 вересня набрала чинності урядова постанова 992 від 2 вересня 2022 року "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Правила доповнили пунктом, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.
Покидати країну для роботи можуть три категорії моряків.
- Курсанти навчальних закладів для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором.
- Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Наразі це стосується лише екіпажів, які залучені в експорті української агропродукції в рамках "зернової ініціативи".
- Інші українські моряки — найбільша група, яка прямує за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.
Нагадаємо, до інспектора Міжнародної федерації транспортників (ITF) в Україні звернувся екіпаж судна, який чекав заходу в один із дунайських портів. Моряки запевняли, що з кінця листопада 2022 року вони перебувають на рейді, і у них почали закінчуватися запаси їжі та води.