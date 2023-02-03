Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате

Большая часть денег это выплаченные семьям моряков компенсационные средства.

Каждый год инспекторы Международной федерации транспортников (ITF) прорабатывают десятки обращений моряков . Несмотря на происходящие в нашей стране события, в прошлом году удалось вернуть десятки миллионов гривен задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает Профсоюз рабочих морского транспорта Украины .

Общая сумма возвращенной морякам задолженности состоит из зарплаты и компенсационных выплат. Всего удалось компенсировать почти 65 миллионов гривен:

25 миллионов — чистая задолженность по заработной плате;

35 миллионов — выплаченные семьям моряков компенсационные средства.

"За пять лет своей работы ITF Инспекция в Украине проработала в общей сложности 737 обращений моряков, вернув им и их семьям более $8 млн задолженности по заработной плате и компенсационным выплатам", — говорится в сообщении.

Что следует знать морякам

Министерство инфраструктуры продлило срок действия квалификационных документов моряков до 30 июня 2023 года. Новые правила касаются как находящихся на берегу, так и тех, кто находится на судне.

Кто имеет право на выезд

6 сентября вступило в силу правительственное постановление 992 от 2 сентября 2022 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Правила дополнили пунктом, согласно которому граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах.

Покидать страну для работы могут три категории моряков.

Курсанты учебных заведений для практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом.

Моряки, направляющиеся к работе в составе экипажей судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. Пока это касается только экипажей, привлеченных в экспорте украинской агропродукции в рамках "зерновой инициативы".

Другие украинские моряки — самая большая группа, которая следует за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Напомним, к инспектору Международной федерации транспортников (ITF) в Украине обратился экипаж судна, ожидавшего мероприятия в один из дунайских портов. Моряки уверяли, что с конца ноября 2022 они находятся на рейде, и у них начали заканчиваться запасы пищи и воды.