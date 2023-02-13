Не хотів стояти в черзі: на Одещині судитимуть іноземця, що пропонував хабар прикордоннику
На Одещині поліцейські повідомили про підозру 50-річному іноземцю. Громадянин однієї з країн Південної Азії не хотів стояти в черзі і запропонував охоронцю державного кордону за грошову винагороду пропустити його з кількома земляками в Україну із сусідньої держави "за прискореною процедурою".
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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Подія сталася в пункті пропуску "Старокозаче" в Білгород-Дністровському районі. Правопорушник, який має посвідку на постійне проживання в Україні, не бажав гаяти час. Він запропонував працівникові Державної прикордонної служби 5000 гривень, аби той без черги пропустив в Україну його мікроавтобус Mercedes-Benz з 17-ма пасажирами та їхніми речами. На місце викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.
Яке покарання чекає на "квапливого" іноземця
Йому повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в його інтересах дії з використанням наданого їй службового становища. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Він карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч (від 17000 до 68000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Погоріли на хабарях
Помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за злив інформації про ймовірні обшуки. Свої послуги він оцінив у 100 доларів США на тиждень.
ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав і отримав хабар за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів.
Двох посадовців одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" судитимуть за одержання 200 тисяч гривень хабаря. Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт.