В Одесской области будут судить иностранца, предлагавшего взятку пограничнику

Ему придется заплатить штраф или сесть за решетку

В Одесской области полицейские сообщили о подозрении 50-летнему иностранцу. Гражданин одной из стран Южной Азии не хотел стоять в очереди и предложил охраннику государственной границы за денежное вознаграждение пропустить его с несколькими земляками в Украину из соседнего государства "по ускоренной процедуре".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Событие произошло в пункте пропуска "Старокозаче" в Белгород-Днестровском районе. Правонарушитель, имеющий вид на постоянное проживание в Украине, не желал терять время. Он предложил работнику Государственной пограничной службы 5000 гривен, чтобы тот без очереди пропустил в Украину его микроавтобус Mercedes-Benz с 17 пассажирами и их вещами. На место была вызвана следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Какое наказание ждет "торопливого" иностранца

Ему сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в его интересах действия с использованием предоставленного ему служебного положения. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Он карается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч (от 17000 до 68000 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Погорели на взятках

Помощник судьи требовал у работника одного из предприятий средства за слив информации о предполагаемых обысках. Свои услуги он оценил в 100 долларов США в неделю.

ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт". Он потребовал и получил взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

Двух должностных лиц одесского регионального филиала АО "Укрзализныця" будут судить за получение 200 тысяч гривен взятки. Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт.