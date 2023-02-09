Переправляли військовозобов’язаних через держкордон: троє одеситів постануть перед судом

Вони мають внести від 1 до 3 млн грн застави, або залишаться за ґратами

Троє мешканців Одеси організували схему переправлення чоловіків через державний кордон. За 6500 доларів США вони виготовляли пакет документів, що дозволяв чоловікам призовного віку безперешкодно виїхати з України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Деталі схеми

Чоловік та двоє жінок вирішили "трохи заробити" на воєнному стані. Підозрювані забезпечували клієнтів тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного та довідкою військово-лікарської комісії. Правоохоронці встановили два епізоди їх злочинної діяльності, в результаті чого вони отримали 13 000 доларів США.

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Їм повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжні заходи — тримання під вартою із можливістю внесення застави від 1 млн грн до 3 млн грн.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїлу може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.