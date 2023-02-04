Ізмаїльця судитимуть через спробу переправити друга-призовника до Молдови: яке покарання чекає, - читати тут.

Чоловіки хотіли по черзі бігти з країни через Молдову

Ізмаїлець може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. Через дії, які суперечать обмеженням воєнного стану, 52-річний правопорушник може отримати реальний термін у в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські зафіксували правопорушення двох колег, чоловіків, які разом працювали на підприємстві в Ізмаїлі. Ще наприкінці грудня 2022 року вони домовилися, що один допоможе іншому перетнути кордон в обхід пунктів пропуску.

"Правопорушник на своєму автомобілі вивіз втікача в транзитну зону, щоб він далі пішки дістався Молдови. Зупинили зловмисника прикордонники. Спочатку він все заперечував, втім після того, як поліцейські зібрали докази його протиправних дій, зізнався", — зазначають в управлінні.

Затриманий відзначив, що гроші зі знайомого, за свої послуги не брав, однак відповідальності з нього це не знімає.

"Визнавши зібрані поліцейськими під час досудового слідства докази достатніми, слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, висунули правопорушнику обвинувачення у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, що передбачено ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України", — зазначив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Вадим Швець.

Що загрожує ухилянтам?

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, прикордонники Одеського загону ліквідували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. "Квиток" у нове життя ухилянту обходився у 3600 доларів США.

Спроби втекти через кордон з Молдовою закінчились невдачею й 20-річного українця. Прикордонники Подільського загону затримали його на кордоні. Житель міста Кривий Ріг намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон поза пунктами пропуску. Перевіркою було встановлено, що до організації причетні двоє жителів Одещини, яких виявили неподалік затриманого.

